Meteo, Sottocorona svela cosa sta per arrivare sull'Italia

In queste ore alternanza di piogge e schiarite. Paolo Sottocorona ne parla durante le sue previsioni del tempo trasmesse durante il TgLa7 del 27 ottobre. Nella giornata di sabato 28 ci sarà qualche leggera schiarita che, però, lascerà il passo a una decisa pausa nelle perturbazioni. Ma cosa accadrà già nella giornata di domenica 29 ottobre.

"Le nuvole che stavamo aspettando sono entrate alle nostre latitudini con precipitazioni soprattutto al sud e sul Mar Tirreno - spiega Paolo Sottocorona - Nelle prossime ore ci sarà un altro intervallo senza nuvole ma dietro c'è molta attività che dall'Atlantico sta venendo verso di noi. In altre paroleì, nella giornata di sabato ci sarà il cosiddetto intervallo. Qualche pioggia si potrebbe verificare tra Umbria, Lazio e Abruzzo ma ci saranno anche schiarite consistenti. Situazione diversa, però, già nella giornata di domenica quando ci saranno piogge soprattutto nella fascia tra Liguria e Toscana. Al centro e al sud, invece, la pausa continua e non saranno ore molto perturbate. Per quanto riguarda le temperature, oggi i valori saranno molto elevati ma ci sarà qualche recupero al nord. La tendenza comunque è alla diminuzione sia al nord che al sud".