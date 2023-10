Meteo, fuori gli ombrelli. Giuliacci: ecco le previsioni per il ponte del 1 novembre

26 ottobre 2023 a

Da giorni ormai il tempo ha invertito la rotta. Dopo un inizio di ottobre all'insegna del caldo e delle giornate con un retrogusto estivo, sono arrivati i primi rovesci e, in qualche regione della penisola italiana, anche i primi temporali, con tanto di allagamento delle città. Ora il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato l'ultimo bollettino meteo e, soprattutto, ha fatto luce su cosa dobbiamo aspettarci per il ponte del 1 novembre in arrivo. Secondo l'esperto, la "previsione conferma che le condizioni meteo a Roma, durante il ponte del 1 Novembre, rimarranno fortemente condizionate dal flusso atlantico che oramai da giorni interessa" l'Italia. Il tempo avrà "caratteristiche autunnali" e non "mancheranno piogge".

Una nuova perturbazione si sta avvicinando all'Italia e, come si legge sul sito meteogiuliacci.it , si farà sentire anche sulla Capitale. Secondo l'esperto, già dalle prossime ore "aumenteranno le nuvole e nel corso della prossima notte la pioggia tornerà a bagnare le strade della Capitale". La giornata di domani, venerdì 27 ottobre, "si aprirà con scrosci di pioggia intermittenti, che costringeranno i romani a uscire di casa con l'ombrello, ma già nel pomeriggio il tempo migliorerà e il sole tornerà a far capolino tra le nubi: sarà il preludio a un fine settimana di tregua, in cui a Roma si alterneranno nuvole e momenti di tempo soleggiato, in generale senza bisogno dell'ombrello".

La pausa del maltempo, però, sarà breve perché "un'altra perturbazione si affaccerà già alla fine di domenica". Il motivo? "L'ennesima perturbazione atlantica di questo mese di ottobre raggiungerà il Nord Italia, annunciando così un nuovo imminente peggioramento del tempo anche nelle regioni centrali". Ma la domanda che molti romani e non solo si pongono è la seguente: che tempo dobbiamo aspettarci per il ponte del 1 novembre? Lunedì si registrerà un po' di nuvolosità ma non pioverà. Martedì, invece, "con la perturbazione in lenta avanzata sulla Penisola, sono invece attesi acquazzoni e temporali, anche di forte intensità, soprattutto nella prima parte del giorno". Maltempo previsto anche per la festa del 1 Novembre? Stando alle proiezioni attuali, ci sarà una giornata "divisa a metà". Giuliacci parla di tempo "bello e asciutto" ma non allontana la possibilità di un'altra perturbazione.