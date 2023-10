Meteo, fine del maltempo dietro l'angolo? Sottocorona segna la data clou

26 ottobre 2023 a

a

a

Paolo Sottocorona porta buone notizie nel suo bollettino del meteo del 26 ottobre. Nel corso delle previsioni del tempo effettuate per La7 il meteorologo vede un miglioramento ed una tregua dalle piogge, anche se è ancora tutto in bilico: “Stanno finendo di transitare le nuvole che ieri sono partite dal nord e poi al centro hanno lasciato delle piogge, in qualche caso di una certa consistenza, stanno dando piogge in Calabria. A ovest abbiamo ancora tutta una zona nuvolosa la cui strada passa necessariamente sull’Italia. La previsione per oggi, giovedì 26 ottobre, evidenzia che al sud e nella parte tirrenica del centro ci sono piogge tutto sommato non più che moderate. Se andiamo all’alta Toscana e alla Liguria di levante questi fenomeni diventano più intensi, anche molto intensi, soprattutto sono presenti fenomeni, forse non estesissimi, ma comunque intensi, nella fascia che va dalla Lombardia, al Trentino, al Veneto e al Friuli. Al di là del confine ci sono fenomeni molto intensi. Domani, venerdì 27 ottobre, abbiamo una nuova intensificazione di questi fenomeni sulle zone di nord-est, Trentino, Veneto e Friuli, il colore va spesso sul rosso, cioè quantità elevatissime di pioggia. Schiarite sulle zone di nord-ovest, ancora fra alta Toscana e Liguria di levante c’è qualche fenomeno intenso, sempre sulla fascia tirrenica e sull’Appennino le piogge sono deboli o moderate, ma in qualche caso, arrivando alla zona fra centro e sud, ci sono fenomeni localmente intensi. È ancora una situazione sicuramente di tempo instabile”.

Temperature sopra la media. Giuliacci: quando arriva il freddo vero

L’analisi del meteo giorno per giorno va avanti, con la previsione per sabato 28 ottobre: “Tutto sembra calmarsi, migliora sulle zone di nord-est, qualche pioggia c’è sul medio-basso versante tirrenico e sull’Appenino centro-meridionale, ma sono al più moderati. Gli altri in giro, Liguria, Calabria, sono fenomeni molto molto deboli. Sembrerebbe tutto finito, ma aspettiamo a parlare di domenica, potrebbe non essere tutto così tranquillo”.

"Cambio importante", Giuliacci a Berlinguer: la verità sul caldo anomalo



Sottocorona conclude il quadro del tempo con le temperature massime e le tendenze di queste nelle prossime 24 ore: “Anche qui i versanti adriatici sono leggermente più caldi, proprio perché non hanno precipitazioni. I valori sono più o meno fermi, il valore massimo è di 20 gradi, oltre è difficile andare. La tendenza è di qualche recupero al sud, al nord e leggere diminuzioni per quanto riguarda centro e Sardegna. Ma grandi cambiamenti non ci sono, restiamo su questi livelli".