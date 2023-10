Meteo, quattro ondate di pioggia ma... Giuliacci: dove tornano i 28 gradi

26 ottobre 2023 a

I venti atlantici spingono verso l'Italia quattro perturbazioni. Il colonnello Mario Giuliacci presenta le proiezioni meteo a dieci giorni con tendenza a 15 giorni spiegando che a cavallo tra ottobre e novembre "insisteranno sull'Italia le piovose e fresche correnti atlantiche". In particolare fino al 5 di novembre "avremo ben quattro perturbazione atlantiche", spiega il meteorologo in un video sul sito MeteoGiuliacci . La prima perturbazione atlantica durerà fino al 28 di ottobre e porterà "pioggia ovunque tranne in Puglia e Sicilia", spiega l'esperto.

Una seconda perturbazione arriverà tra il 29 e il 31 di ottobre e porterà pioggia al centro nord. La terza è attesa tra il 2 e il 3 di novembre e sarà diffusa su tutto il territorio, seguirà "una quarta perturbazione tra il 4 e 5 di novembre". In generale "gli accumuli previsti saranno interessanti, tra 50 e 100 millimetri sulle regioni tirreniche, appenniniche, Alpi e Prealpi centroorientali". Scarse invece le piogge sulla Puglia, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia.

Per avere piogge abbondanti anche al sud dovremo attendere il periodo tra il 6 e il 12 novembre, spiega Giuliacci, quando sono attese nuovi correnti atlantiche che dovrebbero portare maltempo anche al sud. Tuttavia nei prossimi giorni le temperature nel Mezzogiorno saranno elevate: supereranno i 25 gradi e toccheranno anche i 28 tra il 29 di ottobre e il 2 di novembre su Puglia, Calabria, Sicilia e Sargdegna. Nel resto d'Italia saremo sui 18-22 gradi.