Meteo, dove colpirà il vortice atlantico. Quali sono le regioni a rischio

23 ottobre 2023

Il maltempo si avvicina all'Italia. Il fronte vero e proprio entrerà in azione martedì al Nord e in Toscana con fenomeni anche intensi che si estenderanno al resto del centro Italia. poi mercoledì toccherà anche al Sud. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni presenti sul sito 3bmeteo. Già nella giornata di lunedì 23, la situazione è in rapido peggioramento soprattutto al nord, in Liguria e in Toscana.

Meteo, "peggioramento marcato". Sottocorona indica il giorno clou

Poi martedì 24 la situazione diventa inequivocabilmente autunnale. Piogge intense anche in forma di nubifragi interesseranno Liguria, Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata il peggio arriverà anche al centro e colpirà Toscana, Umbria e Lazio. Situazione diversa al sud dove sono ancora in prevalenza l'anticiclone africano e i venti di scirocco chje porteranno le temperature a toccare ancora i 30 gradi. Arriviamo così a mercoledì 25 quando piogge e perturbazioni colpiranno anche le regioni meridionali e le temperature tenderanno a un ribasso.