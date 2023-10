Meteo, "tanta pioggia". Giuliacci: il giorno peggiore, chi si salva

22 ottobre 2023 a

Tanta pioggia e rischio di violenti nubifragi. Nelle prossime 48 ore il meteo è orientato per un sensibile peggioramento verso un tempo "tipicamente autunnale", spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. Lunedì 23 ottobre le piogge "saranno l'anticipo della fase di intenso maltempo che investirà l'Italia martedì, quando arriverà il nucleo della nuova forte perturbazione", si legge su MeteoGiuliacci.it . Ma non ci saranno ovunque le stesse precipitazioni.

Martedì 24 ottobre, infatti, "piogge diffuse bagneranno gran parte del Nord, risparmiando parzialmente solo il Piemonte, e più giù raggiungeranno anche Marche, Umbria, Toscana e Lazio, per poi interessare, a fine giornata, anche il resto del Centro". Ma le precipitazioni più intense, fino a veri e propri nubifragi, "appaiono più probabili all'estremo Nordest, sul Levante Ligure, in Toscana e nel Lazio". Attenzione anche alle regioni del versante tirrenico.

Con la pioggia arriva anche il freddo? Nuvole e piogge, al Centro-Nord e Sardegna, "porteranno anche un diffuso calo termico, che comunque non sarà intenso". Temperature fresche, in linea con il periodo, niente picchi di freddo. Anzi, al Sud vedremo ancora caldo fuori stagione soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia, e ampie zone con cielo sereno anche martedì.