Meteo, nuovo ribaltone in vista: due giorni di fuoco, ecco dove

22 ottobre 2023 a

Le condizioni meteo sono in netto miglioramento in Italia nelle prossime ore ma si tratta di una situazione destinata a cambiare presto. Una nuova minaccia si sta profilando all'orizzonte dell'Europa occidentale: il ciclone Bernard, che in Germania chiamano Xantos, si sta rapidamente dirigendo verso il Portogallo meridionale. Questa tempesta è accompagnata da intense precipitazioni, comprese piogge alluvionali e venti che superano i 100 km/h, con l'obiettivo di colpire non solo il Portogallo, ma anche la Spagna e il Marocco. La sua traiettoria prevede un arrivo in Francia lunedì e nel Canale della Manica martedì, dove si fonderà con un'altra depressione atlantica, promettendo di influenzare significativamente il clima nella regione, scrivono i meteorologi di 3BMeteo . Il ciclone Bernard incontrando la corrente d'aria calda e umida proveniente da Sud favorirà la formazione di una perturbazione meteorologica intensa, che porterà condizioni meteorologiche avverse. Gli effetti inizieranno a farsi sentire lunedì, quando l'aria calda meridionale inizierà a generare i primi fenomeni nel Nordovest. Il passaggio del fronte principale avverrà martedì e in parte mercoledì, con le regioni settentrionali, centrali e meridionali affette in modo più significativo, mentre le regioni adriatiche e ioniche saranno relativamente meno colpite.

Le previsioni. Lunedì 23 ottobre: nubi compatte e deboli precipitazioni interesseranno il Nordovest e l'alta Toscana, con isolati episodi di pioggia in Sardegna. Nel corso della serata, i rovesci o i temporali inizieranno a interessare la Liguria, mentre durante la notte si verificherà un intenso peggioramento su tutto il Nordovest e la parte superiore della Lombardia, con rovesci intensi e temporali localizzati. Nel resto della Penisola, le condizioni rimarranno principalmente soleggiate. Le temperature subiranno un leggero aumento, a eccezione del Nordovest, e i venti inizieranno a rinforzare provenendo dai quadranti meridionali.

Martedì 24 ottobre: il maltempo colpirà con forza tutto il Nord e la Toscana, a partire dalle zone settentrionali. Si prevede un concreto rischio di forti precipitazioni, anche con caratteristiche di nubifragio, insieme a criticità locali. Nel pomeriggio e nella serata, si prevedono primi miglioramenti nel Nordovest, ma forti rovesci o temporali raggiungeranno la Sardegna, il Lazio e l'Umbria. Alcune precipitazioni, sebbene in generale moderate, potrebbero raggiungere le regioni centrali adriatiche. Nel Sud, il tempo rimarrà relativamente stabile, con un aumento delle nuvole medio-alte e un peggioramento significativo in serata su Campania, Molise e la parte settentrionale della Puglia, con il rischio di forti rovesci o temporali. Le temperature subiranno un ulteriore leggero aumento al Centro-Sud e lungo l'Adriatico, mentre la ventilazione sarà forte dai quadranti meridionali.

Mercoledì 25 ottobre: il fronte continuerà a interessare parti del Nord e le regioni meridionali tirreniche, con la possibilità di rovesci e temporali, talvolta intensi nella prima parte della giornata. Nel resto della Penisola, le condizioni meteorologiche saranno migliori. Le temperature saranno in calo, e la ventilazione rimarrà forte dai quadranti sud-occidentali. Tuttavia, i meteorologi sottolineano che il maltempo dsi allungherà anche nella seconda parte della settimana.