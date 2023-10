Meteo, "peggioramento marcato". Sottocorona indica il giorno clou

23 ottobre 2023 a

Tutto confermato, si va verso un peggioramento delle condizioni mete. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha fornito le previsioni di lunedì 23 ottobre nel corso di Omnibus, su La7. La perturbazione destinata a portare pioggia sull'Italia al momento è sulla Francia. Qualche avvisaglia già si vede oggi con alcune piogge sulle zone di nord ovest, soprattutto "la Liguria potrebbe già avere nel pomeriggio qualche fenomeno di una certa consistenza", spiega l'esperto.

Piogge riguarderanno il nord ovest e giù a scendere l'alto Tirreno. Martedì 24 ottobre il peggioramento sarà più netto portando in tutto il nord e sul medio-alto Tirreno pioggia e fenomeni intensi. "Quindi è un peggioramento marcato che potrebbe iniziare ad attenuarsi sulle zone di nord-ovest ma non prima del pomeriggio - spiega Sottocorona - al sud arriva solo qualche nuvola e anche sul versante Adriatico" si registrano meno fenomeni. Mercoledì 25 ottobre il tempo "tende a migliorare su tutte le zone del nord", ma il maltempo rimane dalla Toscana in giù sul versante tirrenico e la Sardegna.