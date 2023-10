Israele-Iran, l'ex consigliere di Sharon: "Non osino superare la linea rossa"

22 ottobre 2023 a

È altissima la tensione tra Israele e Iran mentre lo Stato ebraico sta per lanciare l'offensiva via terra nella Striscia di Gaza e al confine con il Libano si teme l'escalation. "Nel confine settentrionale sembra che Hezbollah voglia sfidarci. Speriamo che non osino superare la linea rossa, cioè tra una frizione violenta e una guerra", afferma Dov Weissglas, avvocato israeliano coinvolto nel processo di pace in Medio Oriente durante il mandato del primo ministro Ariel Sharon, di cui è stato consigliere. Intervenuto a In Mezz'ora, il programma condotto da Monica Maggioni su Rai3, Weissglas ha detto che se i miliziani di Hezbollah "attraversano il confine settentrionale, questo avrà senza dubbio un costo".

Tutto pronto per l'operazione via terra. Ma gli "ordigni artigianali" spaventano Israele

La crisi rischia di espandersi con conseguente inimmaginabili. “La situazione si sta complicando. L’Iran ha mosso sul terreno i suoi principali alleati: le milizie sciite in Iraq, gli houthy nello Yemen, Hezbollah in Libano e Hamas nella Striscia di Gaza", ha detto nel programmo di Rai 3 domenica 22 ottobre Marco Minniti, già ministro dell'Interno. Teheran sta giocando una partita pericolosissima. Gli iraniani, continua Minniti, "hanno le quattro punte del terrorismo mondiale".