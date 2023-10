Meteo, Paolo Sottocorona lancia l'allarme: l'Italia è circondata

02 ottobre 2023 a

Meteo, Paolo Sottocorona descrive cosa succederà sulla nostra Penisola nelle prossime ore. Durante il Tg La7 del 2 ottobre, il meteorologo mette in evidenza che dominante è e sarà l'anticiclone che sta attraversando il Mediterraneo in queste ore. Aria calda e stabile quasi ovunque insomma.

Sottocorona si addentra nella previsione a 7 giorni: cosa dice la carta meteo

"L'Italia è circondata da un anticiclone - dichiara Sottocorona su La7 - Per questo nelle prossime ore ci sono e ci saranno pochissime nuvole. Ma non è un anticiclone afrcano altrimenti...vabbè ho una battutaccia ma ve la risparmio. Comunque il centro dell'anticiclone è sui Balcani. Per quanto riguarda il tempo martedì ci sarà qualche nuvola in più da nord. Insomma non sarà come oggi ma molto simile. Mercoledì, invece, qualche cosa succederà e ci sarà qualche moderata precipitazione. In ogni caso, al centro-sud il tempo si manterrà sempre stabile. Mari calmi quasi ovunque perché i venti saranno moderati. Temperature che, in alcune aree, sfioreranno i 30 gradi. Nelle regioni meridionali si manterranno tra i 24 e 26 gradi".