Meteo, l'autunno è in arrivo. Giuliacci: la data da segnare sul calendario

Il caldo anomalo è ancora tra noi. E non sembra voler lasciare la nostra Penisola. Almeno fino alle prossime ore. Secondo le proiezioni pubblicate sul meteogiuliacci.it, le temperature resteranno ancor per molto sopra la media su quasi tutte le regioni d'Italia. Tutto questo è reso possibile dalla permanenza dell'anticiclone africano che garantisce stabilità da nord a sud. Il temo sarà, dunque, sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend e almeno fino alla metà della prossima settimana.

Lo staff del colonnello Mario Giuliacci, però, è in grado di prevedere con esattezza il giorno in cui tutto questo finirà. Le prime avvisaglie di un cambiamento arriveranno entro il fine settimana del 7 e 8 ottobre, quando il caldo anomalo si smorzerà sensibilmente anche se, attenzione, le temperature rimarranno leggermente al di sopra della media. M la vera data in cui si potrà davvero cominciare a parlare di autunno sarà il 10 ottobre quando un vero e proprio calo termico porterà le temperature in linea con quelle di metà ottobre.