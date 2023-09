Meteo, “enorme anticiclone”. Ottobrata senza fine e Giuliacci svela la previsione per novembre

30 settembre 2023 a

Ottobrata eccezionale, con un caldo che nel decimo mese dell’anno segue quello che si è già visto per tutto settembre. L’ultimo aggiornamento sulle previsioni meteo è dato dal colonnello Mario Giuliacci, che non vede per nulla imminente l’arrivo del freddo: “Un enorme anticiclone ci sta interessando da diverso tempo e continuerà a farlo. La prima decade di ottobre sarà calda e asciutta. I primi quindici giorni ottobrini sono e saranno caratterizzati da alta pressione stabile, con locali piccoli scricchiolii. Qualche fugace rientro di aria fredda da est potrebbe verificarsi, portando nuvolaglia sterile, oltre che qualche locale piovasco, e un calo delle temperature. Potremmo avvertire freddo a cominciare da giovedì 5 ottobre, ma solo perché rientreremo semplicemente in media e partiamo da temperature ben al di sopra di essa. Per il resto, non si vedono irruzioni fredde di varia natura nelle tendenze meteo a 15 giorni”.

L’analisi sul tempo dei prossimi giorni prosegue così sul sito meteogiuliacci.it: “Per la seconda metà di ottobre è possibile che il flusso atlantico si abbassi di latitudine, ma questo comporterebbe semplicemente l'arrivo di masse di aria fresca e umida dall'atlantico. Sarebbero foriere di precipitazioni. Con tale pattern meteo, però, non si vedrebbe il freddo, che sarebbe comunque relegato ad alte latitudini. Quindi, per avere alcune irruzioni di stampo prettamente invernale, dovremmo sicuramente aspettare novembre”.

Ma quindi farà freddo a novembre? Giuliacci è abbastanza sicuro della sua risposta: “Non ci sono i presupposti per l'arrivo di aria molto fredda nelle prossime settimane e quindi l'unica speranza è che la seconda parte del mese di novembre possa assumere scenari invernali. Ma sappiamo che questo queste configurazioni risultano sempre più rare e relegate giusto al periodo dicembre-febbraio. Per adesso, quindi, nessun tipo di freddo, nemmeno col binocolo”.