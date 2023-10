Meteo, “completamente stabile”. Cosa prevede Sottocorona per tutta la settimana

01 ottobre 2023 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, non prevede una settimana dal tempo difficile sull’Italia, con i cittadini del Belpaese che potranno continuare a godersi un meteo sereno anche nei primi giorni di ottobre. L’esperto, nella puntata del 1 ottobre di Omnibus, fornisce il suo quadro con l’aiuti di alcune carte meteorologiche: “Nella carta prevista per oggi anche al sud scompare l’instabilità, il tempo è stabile su tutto il Paese. Qui non ci piove, veramente nel senso della parola. Questa situazione tende a mantenersi anche nel corso della prossima settimana. Andando a vedere la carta prevista per domenica 8 ottobre c’è ancora un’Italia in una zona di tempo completamente stabile, mentre sulla penisola Balcanica e la Grecia c’è un’instabilità abbastanza forte. Per oggi ci sono eventuali e debolissime piogge al sud e sulle zone alpine, meno di debolissime, poco o nulla. Per domani, lunedì 2 ottobre, vede ancora meno pioggia, è totalmente stabile. Martedì 3 ottobre qualche nuvola arriva sulle zone centrali e interessa quelle settentrionali, sulle zone alpine deboli precipitazioni. La linea è quella di una settimana con tempo sostanzialmente stabile”.

Sottocorona sviscera poi l’andamento delle temperature massime: “Non ci sono molte variazioni, le temperature sono ferme. C’è un leggero recupero al sud, centro e nord potrebbero dare qualcosina in più, il livello medio è 28°, oltre i 30° non è aria. La tendenza nelle 24 ore successiva è che sono ferme, non ci sono variazioni significative. Le temperature di ieri e oggi le troveremo anche domani”.