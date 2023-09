Meteo, l'annuncio di Paolo Sottocorona: cosa succederà alle temperature

30 settembre 2023 a

Nelle prossime ore sulla nostra Penisola continuerà a prevalere il caldo e le alte temperature a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. Si tratterà di caldo quasi estivo con temperature che saranno più alte della media di stagione. Ne ha parlato il meteorologo Paolo Sottocorona nel corso del Tg La7 in onda il 30 settembre.

"L'Italia è stretta in questa fascia gialla che è caratterizzata da temperature che saranno di 2,3 gradi sopra la media del periodo. Di freddo insomma non se ne parla proprio - ha detto Sottocorona davanti alle telecamere - Questa situazione conoscerà qualche zona di eccezione soltanto tra Calabria e Sicilia dove le temperature saranno sotto la media del periodo. Per quanto riguarda il tempo. La situazione sarà stabile almeno fino a mercoledì. Le uniche precipitazioni si verificheranno nel nordest e ancora tra Sicilia e Sardegna".