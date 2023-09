Meteo, Sottocorona svela il trucco delle previsioni "nowcasting". Cosa ci aspetta

29 settembre 2023 a

Che tempo ci aspetta oggi e nelle prossime giornate? Stando all'ultimo bollettino meteo diffuso dall'esperto Paolo Sottocorona, l'Italia non subirà effetti che scateneranno l'instabilità. Tuttavia, alcune regioni verranno colpite da fenomeni intensi. Questo vuol dire che, come svela il meteorologo di La 7, non possiamo fare affidamento sulle previsioni "nowcasting". Il motivo? Si tratta di previsioni che tengono in considerazione solamente poche ore e che, quindi, non valutano i fenomeni nella loro interezza.

"Quasi totale assenza di nuvole sull'Italia. Qualcuna sulla Grecia, qualcuna sul Nord dell'Europa. Con l'immagine da satellite non si fanno le previsioni. Servono a farci sapire cosa è successo fino a questo momento e questo ci fa capire cosa può succedere. In realtà si fanno anche delle strane previsioni dette 'nowcasting', che significa la previsione del presente. Direte 'Grazie, son capaci tutti'. In realtà sono previsioni a tre ore. Nelle prossime tre ore non cambia molto", afferma Sottocorona, lasciando in un primo momento intuire tempo buono e clima mite su tutta la penisola italiana.

Poi, però, svela il trucco: "Oltre, non basta la foto da satellite, servono altre informazioni. La previsione di oggi vede nel pomeriggio dei fenomeni anche intensi tra Calabria e Sicilia, Una certa probabilità c'è. Fenomeni isolati ma anche intensi. Piogge intense, temporali. Sul resto del Paese non succede niente". Dato che andiamo incontro al weekend, Sottocorona ha detto che "per domani è previsto che questa forte instabilità nelle zone ioniche si attesti anche in Sicilia. Deboli precipitazioni nelle zone alpine". Domenica, invece, il tempo diventerà "completamente stabile". "Venti oggi deboli e molto deboli. Ci sono zone con venti debolissimi, ma tempo stabile e vento molto poco", ha continuato. Le temperature saranno stabili: "Sono valori che hanno raggiunto ieri. Forse ancora più basse domani al Sud. Non c'è grande frequenza di valori elevati. La tendenza delle temperature massime prevede leggeri aumenti e valori stazionari".