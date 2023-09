Meteo, dominano il caldo e il sole. Sottocorona: “Oltre i 30 gradi…”, cosa succede

28 settembre 2023 a

a

a

Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, fa il punto delle previsioni del tempo nel corso del collegamento con la puntata del 28 settembre di Omnibus, il talk show mattutino della rete di Urbano Cairo. Il meteorologo disegna un quadro abbastanza tranquillo per essere fine settembre, con una zona particolare di maltempo: “Queste nuvole in arrivo da ovest, nonostante risultino indebolite dall’alta pressione, sono riuscite ad entrare sull’Italia. Niente pioggia, ma c’è una strisciata bella lunga e organizzata, ma dove l’alta pressione regge le perturbazioni nulla possono. Al sud si vede ben poco di quella instabilità, che ancora in realtà sulle zone ioniche c’è. Oggi la traccia di questa nuvolosità c’è, si muove verso est, soltanto in Calabria c’è la possibilità di qualche fenomeno intenso, isolatissimi, che poi scompaiono su tutto il resto d’Italia. Domani, venerdì 29 settembre, l’instabilità si riaffaccia in maniera piuttosto forte, prende tutta la Sicilia orientale, con possibilità di fenomeni intensi, tutta la Calabria, marginalmente la Basilicata, la parte centro-meridionale della Campania, con fenomeni isolati ma intensi. Va tenuto conto che c’è questo rischio. Sabato 30 settembre scompare quasi tutto, restano deboli tracce su Sicilia e Calabria, mentre sul resto del Paese c’è un cielo sereno e poco nuvoloso, con qualche debole precipitazione sulle zone alpine. Non c’è niente di particolarmente significativo”.

Temporali e crollo termico. C'è la data: quando finisce il caldo

Sottocorona conclude il suo intervento esponendo la situazione delle temperature massime: “Sono ferme dopo essere aumentate, recuperano un poco al sud, sulle altre zone prevalgono i 28 gradi, oltre i 30 gradi non credo che ci si arriverà. La tendenza di queste temperature è addirittura di qualche leggera diminuzione per domani al sud, sennò sono sostanzialmente ferme, non ci sono variazioni significative”.