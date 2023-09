Meteo, caldo agostano? Frecciata di Sottocorona: "Il limite...", con chi ce l'ha

27 settembre 2023 a

Il ritorno dell'anticiclone è destinato a far tornare il caldo in tutta Italia, ma davvero ci saranno temperature da piena estate nonostante siamo già in autunno? Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona nel corso degli aggiornamenti sulle previsioni del tempo a L'aria che tira torna a lanciare frecciate ai colleghi che tendono a "enfatizzare" i fenomeni atmosferici. Ieri nelle consuete previsioni del mattino aveva detto che le temperature in questo nuovo quadro "salgono piano. Magari qualcuno ha sbagliato, ho sentito sparare 32-35 gradi...".

Oggi mercoledì 27 settembre nei consueti collegamenti è tornato a illustrare il quadro meteorologico spiegando che al Sud ci sono stati fenomeni intensi ma già da domani andranno a diminuire lasciando spazio all'alta pressione. Piogge "isolatissime" in Calabria e Sicilia giovedì e null'altro, il tempo tende a migliorare nelle ore successive in tutto il Paese. E il caldo? "Se vogliamo dare un limite all'aumento delle temperature, il confine è intorno ai 30 gradi, oltre non si va...". Il conduttore David Parenzo allora chiosa con una battuta: "Giusto, bisogna sempre darsi un limite":