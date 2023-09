Meteo, Paolo Sottocorona lancia l'allerta: cosa succede fino a venerdì

27 settembre 2023 a

a

a

Meteo, Paolo Sottocorona ne parla durante il Tg La7 e non ha dubbi. La condizione di alta pressione e tempo stabile permarrà sulla nostra Penisola almeno fino a venerdì. Per questo le temperature saranno in aumento e al centro potranno raggiungere anche i 30 gradi.

Situazione "controcorrente", Sottocorona: cosa sta per succedere

"Attualmente la perturbazione si trova lungo le coste occidentali dell'Europa ma, per il momento, non darà effetti alle nostre latitudini. Poi qui si vede questo filo di nuvole che è ciò che resta di una perturbazione ridotta dall'alta pressione. Altro macro spostamento è il maltempo che si sta spostando verso la Grecia. Mercoledì solo piogge deboli tra Calabria e Sicilia. Giovedì ancora fenomeni isolati e intensi sulla Calabria. E venerdì quando proseguiranno i fenomeni intensi su Calabria e Sicilia con un meccanismo estivo e pomeridiano. Sul resto del Paese resterà tempo stabile e poco nuvoloso fino a venerdì. Per quanto riguarda le temperature, sulle mappe ricompare il rosso. Al centro si potranno toccare anche i 30 gradi. Insomma massime in risalita".