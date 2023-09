Meteo "controcorrente", le previsioni di Sottocorona: cosa sta per succedere

26 settembre 2023 a

Un meteo "controcorrente" quello presentato martedì 26 settembre da paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 che è intervenuto come di consueto a Omnibus. Nuvole e piogge anche intense insistono al Sud, soprattutto sullo Ionio in virtù di un vortice di bassa pressione. Al Nord e al Cento "non succede nulla", sintetizza l'esperto la cui attenzione si focalizza sul Mezzogiorno. Nella giornata di oggi fenomeni intensi sono previsti su Calabria, parti della Sicilia e sulla Basilicata. Mercoledì 27 settembre si riducono i temporali forti ma resta qualche "traccia" su Calabria e Campania. Giovedì 28 settembre torna una maggiore instabilità sempre al Sud.

Per quant riguarda le temperature, c'è una bella differenza tra Nord e Sud. In Sicilia e in Calabria "siamo sui 20-22 gradi per via delle piogge", più calde al Nord. Nel Meridione Calabria ei sono ancora forti venti settentrionali e questo contribuisce a mantenere le temperature un po' basse ma saliranno non vi preoccupate sono anch'io d'accordo con Messenger chiusa parentesi