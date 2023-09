Meteo, Sottocorona prevede la fine del maltempo e sentenzia: niente freddo in vista

24 settembre 2023 a

Appuntamento domenicale con Paolo Sottocorona e le sue previsioni del tempo su Omnibus, talk show di La7. L’analisi del meteo effettuata nella mattina di domenica24 settembre non regala la tanto attesa svolta autunnale, con un’estate che cerca ancora di resistere: “Dalle carte in quota si vede che è entrato il maltempo sull’Italia, anche sul sud. Il peggioramento era sicuro già da venerdì. Oggi c’è una striscia di maltempo che attraversa il nord, ma c’è una zona che comincia a spingere e di fenomeni in realtà non ne troviamo. Il maltempo forte c’è al centro-sud, anche piuttosto forte. Per domani, 25 settembre, ancora al sud c’è questa zona di maltempo, una zona chiusa, una specie di occhio a vedere le carte. La stabilità è sul nord e su parte del centro”.

Sottocorona passa poi alle previsioni giorno per giorno: “Per quanto riguarda il tempo di oggi vediamo che sul versante adriatico ci sono fenomeni localmente intensi, meno intensi sul resto del sud ma qualche pioggia c’è, miglioramento al nord e sul medio-versante adriatico, schiarite in Sardegna. Per domani il tempo migliora ulteriormente, non solo al nord e al centro, anche sul versante adriatico, forse qualche pioggia residua ci sarà ma scomparirà, e va al sud la pioggia. In Sicilia e in Calabria ci sono fenomeni anche di una certa consistenza e abbastanza forti. Si passa a martedì 26 settembre, dove c’è un miglioramento al centro e il maltempo si sposta sullo Ionio e poi nei giorni successivi si dovrebbe attenuare definitivamente”.

Approfondimento finale sulle temperature, tra massime e tendenze delle prossime 24 ore: “Le zone dove sono previste più piogge si mantengono con valori più bassi, qualche diminuzione abbastanza marcata tra Sicilia e Calabria, dai 32° di tre giorni fa si passa a 20-22°, il calo c’è stato. Per la tendenza delle prossime 24 ore si vede che in Sicilia continuano a scendere, sulle altre zone già cominciano a risalire, non c’è - sottolinea Sottocorona - l’arrivo del freddo, dovrebbe essere autunno, ma con il tempo stabile le temperature risalgono con una certa facilità”.