Meteo La7, Sottocorona: "Eventi intensi", dove insiste il maltempo

25 settembre 2023 a

a

a

Torna il cielo sereno o quasi su gran parte dell'Italia. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, ha presentato le previsioni meteo nel corso della puntata di lunedì 25 settembre di Omnibus. Poche nuvole sul nord Italia e al centro, mentre al sud c'è qualche "pioggia isolata ma anche fenomeni intensi". Il nucleo di bassa pressione, si è spostato a est sulla penisola balcanica mentre a ovest, da dove di solito arriva il maltempo, non c'è traccia di perturbazioni.

L'autunno "fa dietrofront": sole e temperature sopra la media, ecco dove

Oggi giornata tranquilla al Nord, dunque, con solo qualche pioggia sul versante adriatico, e precipitazioni più abbondanti in Sicilia e in Calabria: "Qui i fenomeni localmente potrebbero essere ancora intensi", spiega Sottocorona. Martedì 26 settembre "questa situazione si attenua quasi del tutto, anche al Centro"; mentre sul versante ionico della Calabria e in Sicilia resistono i fenomeni intensi, meno sulla Puglia. Questo nucleo di bassa pressione è destinato a perdurare fino a mercoledì in cui il maltempo "si attenua quasi del tutto, anche su questa zona di instabilità che prende Sicilia e Calabria". Insomma, andiamo su un tempo decisamente stabile mentre le temperature stanno tornando a valori in media con la stagione. "C'è un calo consistente anche al Sud", spiega l'esperto.