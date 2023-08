Meteo, sorpresa a settembre: prima "aria fresca" e poi... Le ultime previsioni

31 agosto 2023 a

Gli italiani che hanno programmato le ferie per il mese di settembre avevano ormai perso le speranze. Gli esperti, invece, attraverso la diffusione dell'ultimo bollettino meteo, hanno spiazzato tutti. Dopo la grande fiammata dei mesi di giugno e di luglio, infatti, a far saltare i piani di chi era pronto a fare i bagagli è intervenuta una nuova ondata di nubifragi. "Dopo una fase di tempo perturbato e temperature sotto media, nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà protagonista nel Mediterraneo e in Italia", scrive il team di meteo.it. Sono in arrivo giornate stabili e soleggiate e le temperature torneranno ad aumentare.

"Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, stabili e anche le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, portandosi entro il fine settimana su valori nuovamente superiori alle medie stagionali", si legge sul sito meteo.it . Una nuova ondata di caldo travolgerà la penisola italiana? Per gli esperti non c'è dubbio: "Il caldo sarà tipicamente estivo con temperature in generale intorno ai 30 gradi con punte di 32-33; possibili picchi di 35 in Sardegna". Tuttavia, spiegano i meteorologi che non dobbiamo far sì che un prossimo temporaneo calo delle temperature ci disorienti. L'aria fresca sarà solo sintomo dell'alta pressione che "proteggerà l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni".

Se venerdì 1 settembre il tempo sarà in ulteriore miglioramento, "con valori massimi pomeridiani per lo più tra 26 e 29 gradi ma fino a 30-32 gradi in Sicilia"; ci sarà una prevalenza di cieli poco nuvolosi sabato 2 settembre ma, avvertono i meteorologi, si registreranno "massime pomeridiane nuovamente estive e vicine ai 30 gradi da nord a sud con punte di 31-32 gradi al Centro-Sud ma fino a 33-34 in Sardegna".