Meteo, Sottocorona annuncia l'effetto “rimbalzo”: cosa succede alle temperature

Un clima godibile e con il maltempo in archivio. È questo il succo delle previsioni meteo di Paolo Sottocorona, esperto meteorologo di La7, che come di consueto ha aggiornato tutti gli italiani sulle condizioni climatiche nell’appuntamento con Omnibus: “Ci sono un po’ di nuove sulle zone di nord-ovest e c’è una nuvolosità che dal nord-Africa arriva a sfiorare la Sicilia. Di strutture nuvolose consistenti e intense non ce ne sono. La perturbazione del medio-Atlantico è in arrivo, ma è più a nord e non dovrebbe interessare l’Italia. La previsione per oggi per l’Italia vede qualche pioggia debole al nord, molto poco. Qualche isolatissimo fenomeno un poco più intenso in Piemonte, in Abruzzo e sul Gargano. Qualche piccola incertezza, ma il tempo è stabile. Lo stesso vale per domani, 1 settembre, tranne per la zona tra Friuli e Veneto, dove ci potrà essere qualche fenomeno più intenso. Per sabato 2 settembre c’è qualche nuvola da sud-ovest, ma di pioggia e nuvole ce ne sono veramente poche. Il fine settimana si preannuncia tranquillo”.

L'estate finisce con l'evento estremo, ecco il colpo di frusta climatico



In particolare Sottocorona si concentra su come cambieranno le temperature nei prossimi giorni, con quello che è un particolare fenomeno che già si è verificato altre volte: “C’è una tendenza alla risalita delle temperature, il crollo era stato molto brusco e forte, più di quello che la stagione vorrebbe. Le temperature non scendono di solito come è successo 2-3 giorni fa nelle medie di fine agosto. C’è il famoso rimbalzo. Sono temperature massime gradevoli, non pesanti e che non tendono a risalire velocemente”.