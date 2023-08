Meteo, “colpo di frusta climatico”. Mercalli e la teoria sull'evento estremo dell'estate

31 agosto 2023 a

Dopo il maltempo ecco una nuova ondata di caldo africano. Per qualche giorno si è visto un clima più autunnale che quello a cui siamo abituati a fine agosto, ma ora, con l’inizio di settembre ritorneranno le alte temperature. La previsione è del climatologo Luca Mercalli, interpellato dal Messaggero: “Ritorna l’estate. Un'anomalia in linea con la teoria dei colpi di frusta climatici. Si passa da un evento estremo all'altro. Fenomeno che, quest'anno, è accaduto già due volte. Come nel caso del repentino passaggio dalla siccità del Po' all'alluvione in Romagna, per poi arrivare al caldo record di luglio e finire al freddo anomalo degli ultimi giorni di agosto (con la neve a Sestriere)”.

In particolare Mercalli lega la teoria del colpo di frusta al cambiamento climatico, che causa un maggior numero di fenomeni imprevedibili ed eccezionali. “Per tutta questa settimana le temperature saranno sotto la media. Con possibilità, peraltro, di precipitazioni soprattutto al Nord. Nel fine settimana, invece, torneranno a salire, con la nuova ondata di caldo che viene dall'Africa. Per poi avere nuovamente un clima da estate intorno a martedì” le previsioni dell’esperto climatologo. Mercalli conclude così il suo ragionamento, spiegando i perché del repentino cambio di meteo, da un caldo intenso a un freddo inaspettato: “Il passaggio è dovuto al riscaldamento globale, che è un dato di fatto. Abbiamo registrato il luglio più caldo della storia. Peraltro abbiamo riscontrato più record di caldo che di freddo. Poi c'è la teoria dei colpi di frusta climatici, secondo la quale aumentano gli eventi estremi e si ha un meteo, generalmente, più variabile”.