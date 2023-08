Meteo, cosa succede a settembre. Giuliacci rivela il ribaltone dietro l'angolo

31 agosto 2023 a

L'ondata di aria fresca che ha attraversato il nostro Paese nelle ultime settimane sta per lasciare spazio a un nuovo anticiclone e a una rimonta dell'alta pressione. I modelli previsionali pubblicati sul sito meteogiuliacci.it parlano chiaro. Secondo il colonnello Giuliacci, l'aria fresca ha le ore contate e tutta l'Italia andrà incontro a un'ondata di caldo settembrina. A cui, d'altronde, siamo stati abituati negli ultimi tempi.

L'estate finisce con l'evento estremo, ecco il colpo di frusta climatico

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà da qui alle prossime settimane. Al centro-sud ma anche nelle regioni del nord le temperature saliranno in modo consistente fino a raggiungere e superare i 30 gradi. In alcune regioni, però, il termometro salirà ancora di più fino a superare addirittura quota 40 gradi. Tutto questo avverrà soprattutto in tre regioni: Sicilia, Sardegna e Calabria.