Meteo, “estate in pausa”. La previsione che rovina il primo weekend di agosto

Che tempo farà nel primo weekend di agosto? A dare una risposta a tale domanda sulle previsioni per il 4, 5 e 6 agosto è Meteo Italia7, che dà una mazzata a tutti gli italiani che proprio in quei giorni inizieranno le tanto agognate ferie estive dopo un anno di lavoro: “Volete passare il prossimo weekend al mare? Beh non è una buona idea perché l'estate si prenderà una breve pausa. Contestualmente all'arrivo di aria decisamente più fresca avremo un passaggio di maltempo che coinvolgerà tutta la penisola. Localmente – dice l’esperto del portale - i fenomeni potranno essere anche intensi a carattere temporalesco mentre le temperature saranno di 4-5 °C sotto la media e simili a quelle che di solito si registrano a inizio settembre”.

Inoltre secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare è già chiaro cosa dovremo aspettarci dal lunedì e il martedì della prossima settimana: “Residuo debole maltempo lungo le aree costiere adriatiche meridionali, con deboli rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; bel tempo sul resto del Paese. Nella giornata di martedì cielo sereno su tutto il Paese”.