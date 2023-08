Meteo, dove colpirà il ciclone Circe: "Il giorno peggiore", pioggia e grandine

Sullo stesso argomento: Prima la saccatura e poi la ciclogenesi: Giuliacci ci annuncia un agosto rovinato

Ha un nome il ciclone che promette di ribaltare il meteo nei prossimi giorni. È Circe l'incursione di aria fredda destinata a scacciare l’anticiclone africano Caronte. "Dopo una fase piuttosto calda, tanto che domani raggiungeremo di nuovo un picco, un’ultima fiammata di Caronte, arriva un ribaltone improvviso con Circe, ciclone che entrerà giovedì al nord, inizialmente farà calare le temperature e porterà pioggia in Liguria e verso il Triveneto", spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "L’ingresso vero e proprio di questo ciclone - precisa l'esperto all'Adnkronos - è ritardato a venerdì, giorno in cui al nord e anche al centro ci saranno temporali violenti con rischio di grandine: al nord e Toscana e Marche al mattino e poi nel pomeriggio verso Abruzzo, Molise e Umbria, mentre il Lazio sembrerebbe evitare questo ciclone".

Insomma il giorno "peggiore anche per il mare mosso" sarà venerdì 4 agosto, spiega Tedici, che preannunci "una giornata difficile" per i bagnanti. Le previsioni: sabato 5 agosto mattina fresco al nord con temperature minime tra 10-13 gradi, quasi autunnali, quindi un crollo delle temperature nella mattina, poi durante il giorno si torna a temperature normali, 26-28 gradi. Sempre sabato maltempo verso le regioni adriatiche e temporali al sud dove le temperature scenderanno di 12 gradi, torneranno intorno ai 26, 27 gradi. "Un passaggio veloce, che, è da sottolineare, accade nei primi giorni di agosto, quindi chi inizia le ferire si trova dentro a una fase che una volta arrivava dopo Ferragosto. Ma va detto che l’estate non è finita: la prossima settimana - aggiunge Tedici - è previsto bel tempo dopo il break di Circe". Insomma, un ciclone passeggero ma che per qualche giorno è destinato a rovinare le vacanze dei tanti italiani al mare.