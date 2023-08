Meteo, chi risparmia il ciclone Circe: "Forte instabilità ma...", dove resiste il caldo

01 agosto 2023 a

Dopo una lunga ondata di caldo, sembra proprio che presto ad avere la meglio saranno grandine e temporali. A prendere il posto dell'anticiclone africano sarà il ciclone Circe. L'ultimo bollettino diffuso da 3b meteo, infatti, annuncia l'arrivo di un periodo caratterizzato da una forte instabilità. Nel mese di agosto, infatti, il ciclone africano sarà solo un lontano ricordo. Stando a quanto scrivono gli esperti, le perturbazioni che hanno iniziato a interessare le regioni settentrionali della penisola italiana sono state solo l'incipit di un fronte atlantico. Dobbiamo quindi prepararci a un vero e proprio ribaltone.

Prima la saccatura e poi la ciclogenesi: Giuliacci ci annuncia un agosto rovinato

Come affermano i meteorologi sul sito 3bmeteo.com , la prima giornata del mese di agosto è stata contrassegnata da un'alternanza di alte temperature nel Centro-Sud e di piogge e vento al Nord. Le zone più colpite dai nubifragi sono state quelle "quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto", mentre nel resto dell'Italia "condizioni anticicloniche di matrice afro mediterranea" oltre a portare sole prevalente hanno anche fatto salire le temperature nuovamente sulla soglia dei 40°C. Nella giornata di mercoledì 2 agosto, a Nord il tempo sarà "in prevalenza soleggiato salvo annuvolamenti mattutini e diurni sui settori alpini e prealpini associati nel pomeriggio a qualche isolato piovasco". Al Centro "prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento sparso sull'alta Toscana e nel pomeriggio lungo l'Appennino ma con scarsa probabilità di fenomeni". Al Sud, poi, il tempo sarà "sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti diurni in Appennino ma con scarsa probabilità di fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento", si legge sul sito.

Meteo, dove colpirà il ciclone Circe: "Il giorno peggiore", pioggia e grandine

Nella giornata di giovedì 3 agosto, invece, l'instabilità sarà un fattore costante in tutta la penisola. Al Nord il tempo sarà incerto fin dal mattino, "con rovesci e temporali in intensificazione e diffusione tra il pomeriggio e la sera". Al centro previsto "qualche isolato piovasco". Il Sud manterrà invece alte le temperature. I meteorologi, tuttavia, avvertono: potranno esserci "addensamenti in Campania, localmente associati nel pomeriggio a qualche piovasco lungo l'Appennino".