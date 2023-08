Meteo, "quando e dove arriverà il ciclone". Gli aggiornamenti di Giuliacci

02 agosto 2023 a

Ciclone in arrivo sull'Italia, una vasta depressione che farà scendere bruscamente le temperature ma risparmiando alcune regioni. A fornire gli ultimi aggiornamento sul ribaltone atmosferico atteso nei prossimi giorni sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv. In base alle ultime previsioni infatti il peiodo su cui porre attenzione è il prossimo fine settimana. Come scrivono i meteorologi su meteogiuliacci.it , infatti, dalla Scandinavia scenderà una profonda depressione che entrerà in Italia dall’alto Adriatico. La prima giornata clou sarà quella di sabato 5 agosto, quando "sono attese precipitazioni sulle regioni di Nord-est, soprattutto su Alpi e Prealpi, nel Centro e le regioni tirreniche del Meridione".

Chi risparmia il ciclone Circe: "Forte instabilità ma...", dove resiste il caldo

Oltre alle piogge si registrerà un brusco calo delle temperature con forti venti di Bora e Maestrale. Come accennavamo in precedenza, la depressione risparmierà in questo frangente buona parte del resto del Paese dove l'estate proseguirà abbastanza normalmente con cieli sereni e temperature massime che sfioreranno i 30 gradi. Il giorno successivo, domenica 6 agosto, la situazione potrebbe già rientrare con un ritorno dell’anticiclone, ossia del caldo, ma senza le temperature estreme registrate nelle scorse settimane. Naturalmente resiste la possibilità di rovesci locali e temporali ancora nel Nord-Est, compresa qualche intensa grandinata.