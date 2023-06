Silvio Berlusconi trasferito in terapia intensiva: "Accertamenti", come sta

10 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi dalla serata di venerdì 9 giungo è in terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaelle di Milano. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato ieri per una serie di "accertamenti programmati" nell'ambito della leucemia cronica di cui soffre. Secondo quanto riporta LaPresse, il Cavaliere da ieri sera è nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgia dell'ospedale milanese in cui ha passato una "notte tranquilla".

Questa mattina Berlusconi sarà sottoposto a nuovi accertamenti, dopo che nella giornata di ieri gli esami del sangue avevano rilevato valori fuori norma tanto da costringerlo al ricovero. Sempre secondo quanto apprende LaPresse, il presidente Berlusconi è pienamente vigile, costantemente seguito dalla compagna, Marta Fascina.

"Controlli programmati", il bollettino su Berlusconi. Anche Marina al San Raffaele

Nell'ultimo bollettino medico diramato nel pomeriggio di ieri, i medici di Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri, hanno spiegato che l'ex premier "è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi (ier, ndr), di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme".

Berlusconi di nuovo ricoverato: annullato il vertice di Forza Italia. Ansia per il Cav

Un ricovero improvviso a tre settimane esatte dalle ultime dimissioni, il 19 maggio scorso dopo 45 giorni trascorsi in ospedale a causa di una pesante infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Tuttavia ieri il cav è apparso di buon umore a chi lo ha incrociato: "Berlusconi è venuto dopo pranzo, verso le 14, a vedere Milano 2, la sua creatura. Era con Marta Fascina ed era un po' più provato del solito ma di buon umore. Non ha pranzato, ma ha preso dei ghiaccioli, più di uno perché era accaldato, e ha scherzato con dei ragazzi e con noi", racconta il titolare di un bar di Milano 2, a poche centinaia di metri dal San Raffaele. Ad alcuni giovani che lo hanno fermato ha detto: "Ragazzi, ricordatevi che io sono sempre l’uomo più potente d’Europa".