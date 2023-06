Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele. Salta il vertice con i ministri

09 giugno 2023 a

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia torna al San Raffaele di Milano a tre settimane esatte dalle ultime dimissioni, avvenute il 19 maggio scorso dopo ben 45 giorni trascorsi in ospedale a causa di una pesante infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. E proprio a quest’ultima malattia, di cui il Cav soffre da tempo, è legato il ritorno di oggi nella struttura di riferimento per i suoi problemi di salute. «Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica», scrivono in una nota i due primari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. «Nessuna criticità né allarme» affermano però i medici: l’anticipazione, ad oggi, di tali controlli «risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina», rassicurano.

La situazione dell’ex premier 86enne resta però delicata e la preoccupazione rimane alta. Secondo quanto filtra, infatti, il ritorno in ospedale si è reso necessario per alcuni valori anomali registrati durante gli esami di routine, segno che le terapie alle quali è sottoposto potrebbero non stare funzionando. Di certo questa notte Berlusconi resterà in ospedale e non è escluso che il ricovero possa prolungarsi per più giorni, forse anche settimane. Saltato, di conseguenza, l’atteso vertice programmato domani ad Arcore con tutti i ministri FI. Il pranzo con gli esponenti azzurri del governo Meloni è stato infatti annullato e rimandato a data da destinarsi. Berlusconi è arrivato al San Raffaele nel primo pomeriggio, accompagnato in auto dalla sua scorta. Con lui l’inseparabile compagna e deputata azzurra, Marta Fascina.

Abito blu scuro e spilletta del partito appuntata alla giacca, prima di recarsi in ospedale, il leader FI è passato da Milano 2, il quartiere residenziale costruito negli anni ’70 dalla sua Edilnord, che confina proprio con il San Raffaele. «Era con Marta Fascina ed era un pò più provato del solito ma di buon umore. Non ha pranzato, ma ha preso dei ghiaccioli, più di uno perché era accaldato, e ha scherzato con dei ragazzi e con noi», dicendo «ricordatevi che io sono sempre l’uomo più potente d’Europa», ha raccontato a LaPresse il titolare del bar in cui si è fermato il Cav. Una visita condivisa sui social da alcuni dei giovani presenti, che con Berlusconi hanno anche scattato dei selfie.

Una volta al San Raffaele, il fondatore di Mediaset è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria del padiglione Q1, lo stesso in cui ha trascorso la convalescenza dopo l’ultimo ricovero del 5 aprile che per i primi 11 giorni lo aveva costretto in terapia intensiva. La prima a raggiungerlo, poco dopo le 16, è stata la figlia primogenita, Marina. Mentre il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, lo ha chiamato in un pausa dell’udienza processo Open Arms che si celebra a Palermo per «un saluto affettuoso». «Salvini ha chiesto rassicurazioni sulla salute del presidente. I due hanno scambiato anche un paio di battute scherzose sul calcio», ha reso noto la Lega. A chiamare il leader azzurro per sincerarsi delle sue condizioni di salute, nel pomeriggio, anche la premier Giorgia Meloni. Una telefonata, riferiscono da Palazzo Chigi, utile inoltre per fare il punto sui dossier internazionali di più stretta attualità, anche in vista del viaggio in Tunisia di Meloni.