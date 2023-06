Silvio Berlusconi, anche Marina al San Raffaele: il primo bollettino medico

09 giugno 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano dalle prime ore del pomeriggio di venerdì 9 giugno. Marina

Berlusconi, figlia del leader di Forza Italia, poco dopo è entrata dal passo carrabile dell’Ospedale per far visita al padre. L’ex premier era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero per curare una complicanza polmonare dovuta a una leucemia mielomonocitica cronica.

In seguito, l'ospedale di via Olgettina ha diramato un primo bollettino medico, che parla di controlli programmati: "Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica". Il bollettino è firmato da Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Ansia per Berlusconi:. nuovo ricovero. Salvini: "Forza Silvio"

La notizia ha sorpreso tutti. "Posso dire che ieri ho cercato Berlusconi per le nostre cose ordinarie di partito, e mi ha richiamato con un tono consueto di questa fase, di una persona consapevole della fase difficile, però non mi aveva parlato né di ricoveri né di altro. Domani doveva incontrare" ad Arcore "i ministri", ha spiegato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a Tagadà su La7. "È evidente che il tipo di situazione che lui fronteggia immagino comporti routine, controlli. Ieri ripeto ci siamo sentiti, abbiamo parlato di cose organizzative banali, quindi uno che mostra questo attaccamento alla ordinaria attività io mi auguro che sia nella condizione di resistere, è quello che tutti quanti speriamo e ci auguriamo".

Matteo Salvini, dopo aver postato sui social un messaggio ("Forza Silvio!"), ha telefonato a Berlusconi durante una breve pausa del processo Open Arms, in corso a Palermo. Il ministro delle Infrastrutture ha prima chiamato al telefono Marta Fascina che gli ha passato l’ex premier, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. La telefonata è durata pochi minuti. Intanto è ripresa l’udienza con un nuovo teste.