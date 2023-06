Silvio Berlusconi, l'indiscrezione sui tempi: quanto resterà ricoverato

10 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, non in terapia intensiva, come riportato da agenzie di stampa questa mattina. A spiegarlo è l'ospedale San Raffaele di Milano dove il presidente di Forza Italia è ricoverato dalla sera di venerdì 9 giugno. "L’ospedale san Raffaele smentisce ufficialmente che in questo momento il presidente Silvio Berlusconi si trovi in terapia intensiva", rende noto la struttura sanitaria. Il leader azzurro prosegue quindi in degenza ordinaria, nel settore Q1, gli accertamenti programmati. Gli esami, che ieri sono stati anticipati, potrebbero durare alcuni giorni. Intanto, in prima mattinata, il professore Alberto Zangrillo è stato visto arrivare in ospedale.

La prima notte tranquilla è passata in modo tranquillo, fanno sapere fonti sanitarie. Al momento il Cavaliere si trova al Q1, il reparto di degenza ordinaria dell’ospedale di via Olgettina. Ieri è stato emesso il primo bollettino a firma dei suoi medici, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Per oggi invece non si attendono aggiornamenti ufficiali. Da ieri il leader azzurro è di nuovo ricoverato al San Raffaele a distanza di soli 20 giorni dal termine del precedente ricovero che era stato reso necessario da una infezione polmonare piuttosto aggressiva insorta come complicanza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. Tra il 5 aprile e il 19 maggio, l’ex presidente del Consiglio aveva trascorso 12 giorni in terapia intensiva.

Ieri il Cav ha parlato con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, oggi è arrivato il messaggio pubblico di Matteo Renzi: "Voglio partire chiedendovi un pensiero per il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il secondo applauso che vi chiedo è per un uomo che sta combattendo con una grinta e una tenacia che noi guardiamo stupiti e anche con commozione, un grande abbraccio a Silvio Berlusconi", ha detto il leader di Iv aprendo l’assemblea nazionale del partito in corso al centro congressi della Stazione marittima di Napoli.