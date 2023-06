Rai, dopo Annunziata cambia tutto: chi prende il suo posto. E Merlino-Giletti...

04 giugno 2023 a

a

a

La Rai dell'era del governo di centrodestra prende forma via via che ci si avvicina alla presentazione dei palinsesti, i primi di luglio. Ma le mosse di Viale Mazzini hanno ripercussioni sulle altre reti, Mediaset e La7 in testa. Oggi, domenica 4 giugno, è andata in onda una delle ultime puntate di Mezz'ora in più, su Rai3, e le ultime indiscrezioni sul tele-mercato riguardano il futuro dello spazio di Lucia Annunziata che ha dato l'addio alla Rai poco dopo l’uscita di Fabio Fazio, sbarcato sul Nove. La pista più accreditata porta a Monica Maggioni, l'ex direttrice del Tg1 (guidato ora da Gian Marco Chiocci) dovrebbe approdare alla domenica pomeriggio ma con una novità, si legge in un retroscena di Leggo: "Si torna al format originale, ossia a un programma di mezz'ora secca, senza le lungaggini dell'Annunziata".

Dal clima alla Rai la propaganda Pd non attacca: crollano i teoremi sinistri

Nel borsino del tele-mercato sono sempre alte le quotazioni di Luisella Costamagna, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle potrebbe anche condurre un programma di intrattenimento, oppure restare nell'ambito più usuale dell'informazione (per la gioia del Movimento 5 stelle). Il tris di donne si conclude con Myrta Merlino, data sulla strada per viale Mazzini ma cercata, secondo quanto riportato, anche da Mediaset.

Da Giletti a Gramellini, che succede a La7. Cosa dice Cairo alla "belva" Fagnani

Non è detto che si vada a dama, e la conduttrice de L'aria che tira potrebbe rimanere nell'emittente di Urbano Cairo "ma con un cambio: non più la mattina", si legge nel retroscena,"ma il mercoledì sera in prima serata". Lo stesso segmento su cui si era spostato Massimo Giletti tempo fa, prima del ritorno alla domenica sera e la chiusura di Non è L'arena. Tutto capire anche il futuro tv del conduttore torinese.