Pio e Amedeo sotterrano Fabio Fazio con tre parole. E su Lucia Annunziata...

Pio e Amedeo non si smentiscono mai, e ci hanno dato dentro negli ultimi giorni con due personalità molto discusse del momento. Del resto, bisogna aspettarselo da due comici che sono in grado di mettere in imbarazzo chiunque. La loro dote più evidente, però, resta quella di ottenere, con ogni loro programma televisivo, un gran numero di ascolti che va sempre di pari passo con il gran numero di critiche.

Nonostante li abbiamo visti sempre sulle reti Mediaset, questa volta il duo pugliese sceglie il palco di Rai 1 per deridere Fabio Fazio. Gli irriverenti comici pugliesi, i più noti portavoce italiani del politicamente scorretto, sono infatti stati gli ospiti d’eccezione della concorrenza, al programma “Gigi-Uno come te”. Nel programma di Gigi D’Alessio, sono partiti con i riferimenti ad Amadeus, che nonostante le smentite a raffica è sempre dato “in uscita” da viale Mazzini.

“Gigi, hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”, hanno esordito. E poi ancora: “Di sicuro non se lo prenderà Fazio, ‘auto-esiliatosi’. Quel poverino lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”, hanno continuato pungenti. Poi, ecco l’azzardo: una battuta anche su Lucia Annunziata. “Pure lei se ne è andata, puoi prenderti il suo posto”, hanno proposto a D’Alessio. Forse, e per la prima volta, in Rai qualcuno avrà riso di gusto. Anche perché, il concerto del cantante napoletano per i 30 anni di carriera, direttamente da Piazza Plebiscito nella sua Napoli, ha stravinto la sfida dello share: 22,5%, contro il rivale Zelig (le repliche) che su Canale 5 si è fermato al 14,2 %.