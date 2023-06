Michela Murgia, siparietto Annunziata-Senaldi: "Hai fatto un saluto?"

04 giugno 2023 a

Ormai bisogna stare attenti a come si muovono le mani. Dopo che Michela Murgia ha letto (erroneamente, come dimostrato in più sedi) come un saluto romano e un motto fascista i gesti visti nel passaggio del Goi del Comsubin alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, tirando in ballo anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, ogni braccio sollevato rischia di finire al centro di una polemica. Un "effetto collaterale" della surreale vicenda è il siparietto visto nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3 (ancora per poco visto che la conduttrice ha annunciato l'addio alla Rai per divergenze col governo di Giorgia Meloni).

Nella puntata di domenica 4 giugno la conduttrice sta dialogando con la giornalista di Domani Daniela Preziosi quando si attiva il collegamento con Pietro Senaldi, condirettore di Libero. "Come stai, Senaldi?", chiede Annunziata col giornalista che risponde cortesemente e saluta con un rapido gesto della mano. "Hai fatto un saluto? Eh...", commenta Preziosi con la conduttrice che commenta con sarcasmo: "Oh, stai attento ad alzare la mano".

Senaldi sta al gioco: "Ho salutato con la mano sinistra", afferma sorridendo e riproponendo il gesto, che ovviamente nulla ha a che vedere con il saluto romano. "È un attenti a sinistra", è la battuta del giornalista che ricorda la vera natura del gesto militare che Murgia ha preso per un saluto fascista. "Stiamo scherzando, eh, che non si offenda nessuno", commenta infine Preziosi. Meglio sottolinearlo, visto il clima...