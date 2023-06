Multe, Milano, Roma e Firenze campioni di incassi. La classifica del Codacons

Christian Campigli 03 giugno 2023 a

Passano gli anni, cambiano i governi ma la formula della sinistra resta sempre la stessa: tassare i cittadini senza ritegno. E laddove le imposte non bastano, ecco la soluzione magica: le infrazioni stradali. La ricerca del Codacons, resa nota dall'agenzia di stampa Agi, conferma che i primi 4 comuni con la multa più facile sono tutti amministrati dal Pd. Casualmente. Milano si conferma in testa alla classifica dei Comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali che sono aumentati del 37,4% a livello nazionale. Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada - analizza il Codacons - e al secondo posto si piazza Roma, con 133 milioni di euro, al terzo Firenze (46 milioni di euro) e al quarto Bologna (43 milioni).

Considerate le principali 20 città italiane, i proventi delle multe stradali hanno raggiunto nel 2022 la ragguardevole cifra di 547 milioni di euro, con una crescita del 37,4% rispetto al 2021, Il Codacons rileva che è Firenze la regina italiana degli autovelox, con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 2022, ossia la stessa cifra incamerata grazie a tutte le altre sanzioni emesse sul territorio comunale per violazioni al codice della strada. Seguono Milano con 12,9 milioni di multe tramite autovelox e Genova con 10,7 milioni. “Le multe stradali si confermano un tesoretto per i Comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l'uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Proprio per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, abbiamo organizzato per il prossimo 12 giugno un webinar dove legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati”.