Firenze, "multe archiviate a un politico". Consigliere FdI si incatena davanti al Comando dei vigili

Un gesto eclatante. Per chiedere maggiore trasparenza su una vicenda anomala. Il capogruppo di Fdi al Comune di Firenze, Alessandro Draghi, si è incatenato questa mattina davanti al comando della polizia municipale del capoluogo toscano. Alla base del clamoroso gesto cinque multe. Comminate "a un importante politico fiorentino, un amministratore di Palazzo Vecchio che sarebbero state archiviate". Il motivo? Al momento sconosciuto.

"Ho avuto alcune segnalazioni secondo le quali tra il 2020 e il 2021 sarebbero state emesse cinque multe a due auto che appartengono a una persona molto importante dell'amministrazione comunale. Le cinque multe sono state archiviate. In gergo giurisprudenziale vuol dire o che sono archiviate per autotutela, cioè la municipale si è resa conto di aver fatto un errore, o c'è un ricorso al Tar. Il 19 gennaio ho chiesto i verbali, le copie dei pagamenti delle multe. Il primo febbraio hanno fatto una pagina di risposta e mi hanno detto che non me le possono dare perché la privacy del cittadino supera il diritto di accesso del consigliere. Ho scritto a fine febbraio chiedendo il motivo per cui le multe sono state archiviate. Ad oggi non ho ricevuto risposta". Si tratta, nelle specifico, di cinque infrazioni che "sono state fatte in cinque luoghi diversi, siamo su un importo totale di 400-500 euro. Posso avere un sospetto che può essere brutto, che qualcuno anche per ingraziarsi questa persona le abbia di sua spontanea volontà cancellate".

Durante la protesta, l'esponente di Fdi ha ricevuto una telefonata da un ufficiale della Polizia Municipale. Nei prossimi giorni dovrebbe (finalmente) ricevere spiegazioni su queste multe. Quattro sanzioni sembra siano state archiviate per motivi, al momento, ignoti. Una quinta sarebbe "rimasta nel limbo. La giunta Nardella ha messo a bilancio 110 milioni di multe. Alla luce di questo, è doveroso che l'amministrazione comunale dia tutte le delucidazioni possibili sulle cinque multe non pagate. I fiorentini devono sapere se c'è qualcuno che fa il furbetto, se qualche dipendente ha voluto fare un piacere" al politico "oppure se è tutto regolare. La mia è una richiesta legittima e sono pronto ad incatenarmi nuovamente se non mi saranno forniti tutti i documenti che possano constare le motivazioni che hanno portato all'archiviazione delle multe”.