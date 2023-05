Terremoto Catania: scosse senza sosta a Milo, una da magnitudo 4.0

28 maggio 2023 a

Un terremoto con magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è stato registrato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel Catanese alle 6:44. L’epicentro è stato rilevato a 7 chilometri a ovest di Milo (provincia di Catania), a una profondità di sei chilometri. In seguito, dopo la prima stima temporanea, il magnitudo è stato fissato a 4.0: una bella botta. Dieci minuti prima di questa scossa ne era stata già registrata un'altra da magnitudo 2.8, mentre in seguito a questa dal grande impatto ne sono state registrate altre tre in rapida successione con magnitudo 2.3, 2.1 e 2.2, sempre con lo stesso epicentro. Per ora non ci sono indicazioni di danni a persone o cose: l'unica certezza è che il risveglio è stato brusco e accompagnato da una grande paura.

Ma in generale non è stata una notte facile per la Sicilia dal punto di vista sismico: alle 2.20 un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona della Costa Siciliana centro settentrionale, quella antistante Palermo.