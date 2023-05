Ravenna, precipita elicottero di soccorso. Quattro feriti

20 maggio 2023 a

Elicottero precipita nel Ravennate. Il mezzo era impegnato nell'area dell'alluvione in un intervento di ripristino alla rete elettrica. Secondo quanto si apprende, i 4 feriti sarebbero già stati estratti dai Vigili del Fuoco e trasportati in eliambulanza; in due sarebbero in gravi condizioni. Il velivolo sarebbe un mezzo di "EliOssola" e avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. L’incidente è avvenuto in località Cà di Lugo: l’elicottero privato, in servizio per conto di Enel su un ripristino della linea elettrica, volava basso e si sarebbe «avvitato», precipitando.

Ora l'incubo sono le frane. In centro a Lugo acqua fino a 170 centimetri

«Abbiamo visto l’elicottero, faceva delle manovre che ci sono sembrate azzardate, a un certo punto non l’abbiamo più visto». Così Luigi Pelliconi, uno dei testimoni del velivolo caduto in una frazione di Lugo, nel Ravennate, con 4 persone a bordo. L’elicottero è piombato a terra a circa 50 metri da un’abitazione: «Mi è venuto incontro un uomo che lo ha visto precipitare a pochi metri dalla sua testa, era sotto choc ed è quasi svenuto. Siamo andati così ad estrarre 2 dei 4 componenti e li abbiamo messi sulla strada allagata finché non sono arrivati i soccorsi. Ho parlato a lungo con la donna che pilotava l’elicottero; nessuno di loro mi sembrava di una gravità tale da perdere la vita. L’elimedica da Ravenna è arrivata in 5 minuti», aggiunge.