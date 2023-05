Alluvione Emilia-Romagna, bilancio tragico: corpi nel fango e sulla spiaggia

17 maggio 2023 a

È catastrofica la situazione dell'Emilia Romagna dove le pesanti piogge hanno provocato l'esondazione di ben 14 fiumi, un fenomeno senza precedenti che sta mettendo in ginocchio un'intera regione, anche se disagi e problemi si registrano anche in altre zone come nelle Marche. Nella notte ci sono state nuove esondazioni, l'acqua ha invaso strade e case a Cesena, Faenza, Riccione, Lugo.

I tremendi allagamenti hanno fatto anche diverse vittime. I morti sarebbero cinque, ma ci risultano altre persone disperse. Nella notte è stato trovato il corpo sena vita di un uomo a Forlì, travolto dall'acqua in casa al piano terra. Altre due vittime a Ronta di Cesena dove è stato trovato morto un 70enne insieme alla moglie. Un altro morto è stato trovato sulla spiaggia a Cesenatico in spiaggia. Un'altra persona è morta nella sua auto nel Ravennate. Come nella giornata di ieri si sono registrate scene drammatiche e salvataggi in extremis. A Cesena diverse persone hanno trovato rifugio sui tetti dalle case. In tutta la regione Emilia-Romagna gli evacuati sarebbero oltre 5mila.

Sono 14 i fiumi e i corsi d'acqua esondati nelle scorse ore in tutta la regione. Le previsioni non portano notizie positive. Su buona parte dell'Emilia-Romagna anche per oggi è stata emessa una nuova allerta meteo rossa per fiumi, frane e mareggiate. Precipitazioni destinate a portare i loro effetti disastrosi a valle. Nelle Marche osservato speciale il fiume Misia, a Senigallia.