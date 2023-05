Emilia-Romagna, ora l'incubo sono le frane. Centro di Lugo allagato

18 maggio 2023 a

Aumenta il numero dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. Sono al momento 42, come spiega la vicepresidente della Regione Irene Priolo questa mattina in conferenza stampa insieme al governatore Stefano Bonaccini e al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Il bolognese e il ravennate sono le aree in cui si stanno concentrando gli interventi in queste ore, indica Priolo. Allagamenti si registrano a Lugo e Cervia, interventi di emergenza sono in corso anche a Medicina, mentre a Molinella si sta cercando di capire "come riportare gli sfollati nelle loro case". Ma l'incubo ora, soprattutto nelle zone isolate e nelle aree non urbane, è quelle delle frane.

Danni incalcolabili per l'agricoltura della Romagna: il settore più colpito

Tra i centri più colpiti nelle ultime ore dagli effetti dell'esondazione dei fiumi - sono 23, alcuni in più punti - come detto c'è Lugo di Romagna, dove sono stati registrati allagamenti in centro con un livello dell'acqua di a 170 centimetri. Il centro è completamente ricoperto d'acqua. Le vittime accertate, a ieri, sono nove vittime ma il numero dei dispersi è ingente.

Il conto degli evacuati è oltre 10.000 persone, di cui 2.600 ospitati in strutture di accoglienza. "Ma non possiamo pensare che rimangano nelle palestre - afferma Priolo - stiamo lavorando a un’accoglienza dignitosa, ma la logistica è ancora difficile". In Appennino la situazione è critica in particolare nella provincia di Forlì-Cesena. "Ci sono frazioni isolate - spiega Priolo - e stiamo cercando di capire il fabbisogno di derrate alimentari. Enel intanto sta lavorando al ripristino della corrente elettrica". Entro stasera la Regione attiverà un numero verde d’emergenza grazie al quale i cittadini possono essere "indirizzati in modo corretto alle strutture di cui hanno bisogno". Mentre si lavora sul fronte dell’emergenza, le operazioni sono in corso anche per il ritorno alla normalità. I disagi riguardano anche l'assenza di elettricità. Sarebbero 34 mila le utenze al momento senza luce tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna.