Maltempo, a Cesena è un disastro: persone bloccate sui tetti. Emilia-Romagna in ginocchio

16 maggio 2023 a

Il maltempo attanaglia le regioni affacciate sull’Adriatico, l’Emilia-Romagna innanzitutto, poi giù fino alle Marche, all’Abruzzo, al Molise. Fiumi sorvegliati speciali, molti dei quali in piena: è il caso del ravennate dove, già in mattinata, sono state evacuate un migliaio di persone. Ma anche a Bologna le indicazioni sono di evacuare seminterrati e piani terra di alcune strade. I timori sono per le prossime ore, quelle notturne soprattutto, con la pioggia che non accenna a diminuire e le previsioni che danno ancora pioggia almeno per le prossime 24 ore. A preoccupare di più è la Romagna, dove il fiume Savio ha fatto danni molto gravi nel Cesenate, con il livello ben oltre il rosso; nel Ravennate, anche se il livello è ancora arancione, sta salendo molto velocemente.

EMILIA-ROMAGNA - Dopo l’esondazione del Savio, sono state segnalate a Cesena persone bloccate sui tetti. «La situazione è difficilissima. Siamo di fronte davvero ad una situazione disastrosa. Dobbiamo essere lucidi e non perdere la calma e concentrarci su quelle che sono le priorità», ha sottolineato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in una diretta Facebook. «Dobbiamo resistere in queste ore. In questo momento la priorità assoluta è mettere in salvo le persone. Quindi un appello ancora una volta a tutti di stare lontano dai fattori di rischio come sono i fiumi. Non avvicinatevi, state lontani», avverte il sindaco. Anche a Modena c’è preoccupazione per il livello dei fiumi, tanto che i ponti della città saranno chiusi nella notte, in via precauzionale.

MARCHE, ABRUZZO E MOLISE - Situazione difficile anche nella Marche. «La situazione è critica», ha detto il sindaco Matteo Ricci, invitando «tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario». In Abruzzo «sotto osservazione i fiumi Pescara, Sinello e Orta» mentre è tornato sotto la soglia di attenzione il fiume Osento per il quale in mattinata era stata diramata l’allerta. Allagamenti di vigneti si registrano anche in Molise, in provincia di Campobasso.