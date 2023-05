Zelensky da Vespa: se cadiamo noi dovrete mandare in guerra i vostri figli

13 maggio 2023 a

a

a

"La via d’uscita c’è perché ci saranno le azioni di controffensiva, perché respingeremo i russi. Quando saremo sul confine con la Crimea, diminuirà il suo sostegno interno in Russia e dovrà trovare una via d’uscita". Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa nella puntata speciale di Porta a Porta sulla terrazza del Vittoriano a Roma, spiega che "è importante finire la guerra in Ucraina, mettere il punto", mente il presidente russo Vladimir Putin "porta l’aggressione. Noi non vogliamo vivere nel caos".

"Scommettiamo sulla vittoria". Meloni: con l'Ucraina a 360 gradi

Putin è una "belva feroce", afferma il leader ucraino al termine di una giornata che lo ha visto incontrare il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco. "Putin controlla l’informazione in Russia e quando capirà che non potrà uscire vittorioso dal conflitto, farà in grazie alla propaganda di far credere che ha comunque vinto. L’unica soluzione è che i russi lascino i territori. Quello che possiamo fare è agire con le sanzioni, fare pressioni e non solo vincere sul campo di battaglia", ha detto Zelensky che ribadisce: "Putin uccide, non possiamo avere mediazione con lui. Putin non capisce fino in fondo cosa accade davvero in Ucraina. Non dobbiamo avere paura. Penso che lui abbia perso la cognizione della realtà".

Putin scatena gli hacker: attacchi ai siti di Viminale e Csm

Il presidente russo "non userà armi nucleari ma nessuno sa che cosa ha nella testa", ha detto Zelensky, "Putin ha tanta voglia di vivere e cercherà di fare di tutto per farlo". Il suo regime "è come la Germania nazista". "So che se l’Ucraina cade, il passo successivo è la Moldavia e poi i Paesi baltici. Putin arriva lì, forse non in Italia, ma i Paesi baltici sono membri della Nato e voi dovrete mandare lì in guerra i vostri figli", avverte il leader ucraino.

"Il dettaglio rivelatore", Mentana spiazza tutti su Zelensky-Bergoglio | FOTO

"I passi importanti saranno fatti a breve", ha detto Zelensky rispondendo ad una domanda sui tempi della controffensiva ucraina: "Ci stiamo preparando con grande impegno e faremo passi importanti. Siamo molto motivati. Non posso rispondere" sui tempi e i modi, "ma vedrete i risultati. Noi crediamo nella vittoria".