Italia è con l'Ucraina a 360°. Meloni a Zelensky: scommettiamo sulla vittoria

Sullo stesso argomento: Zelensky arriva a Palazzo Chigi: abbraccio e stretta di mano con Meloni

13 maggio 2023 a

a

a

"Non smetteremo mai di ripetere che l’Ucraina è vittima di una brutale e ingiusta aggressione". La premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce a Kiev "il sostegno dell’Italia per tutto il tempo che sarà necessario". Nessuna ambiguità sul ruolo dell'Italia. "Noi scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina, e la presenza di Zelensky qui è la conferma di una scommessa su un avvenire comune", ha detto la premier che ha sottolineato il rapporto di amicizia con il leader ucraino.

"Stiamo lavorando". Zelensky da Meloni, l'incontro a Palazzo Chigi

Sulle strade che possono portare alla fine del conflitto, "assicuriamo sostegno alla pace purché sia una pace giusta", ha spiegato Meloni secondo cui "non si può arrivare a una resa" dell'Ucraina, "sarebbe ingiusto" e un precedente "pericoloso". "Mosca fermi le sue truppe". l’appello che il presidente del Consiglio rilancia dopo l’incontro con il presidente ucraino. La cui visita è stata definita "importante" dalla premier che ha spiegato: "Con Zelensky c’è stato un lungo e proficuo confronto". "Sono davvero felice che sia qui e che sia stato accolto a Roma, a meno di tre mesi dalla mia visita a Kiev. Accolto con affetto e stima".

"Maligno". Dario Fabbri gela Mentana, la gaffe del direttore

"Lavoriamo a 360 gradi per l’Ucraina e continueremo a farlo. Il futuro dell’Ucraina è un futuro di pace e di libertà, ed è un futuro europeo, non ci sono altre soluzioni possibili per questa vicenda" ha spiegato la premier. Zelensky nella sua visita a Roma ha incontrato il presidente Sergio Mattarella al Quirinale e Papa Francesco in Vaticano. La via della pace in Ucraina passa per Roma.