Zelensky e la proposta al Papa: "Si è offerto di unirsi alla nostra formula di pace"

La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano è durata circa settanta minuti. Il faccia a faccia con Papa Francesco è andato avanti per circa quaranta minuti, alla presenza di un interprete francescano (Marko Gonkalo, ringraziato da Bergoglio: "I suoi genitori sono nei rifugi sottoterra, sotto le bombe. E lui continua a fare il suo dovere qui"). Poi Zelensky ha avuto colloqui con la segreteria di Stato con il "ministro degli Esteri" mons. Paul Richard Gallagher per circa mezz’ora. Si lavora per la pace in Ucraina. Jorge Mario Bergoglio ha donato a Zelensky una scultura che raffigura un ulivo. A sua volta, il leader ha omaggiato il Pontefice con una icona della Madonna sui resti di un giubbotto anti-prioettile squarciato da proiettili.

Cosa si sono detti? Ciò che trapela è che nel corso dell’incontro Francesco ha sottolineato in particolare la necessità urgente di "gesti di umanità" nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto. Al centro del colloquio, secondo quanto riferisce la sala stampa della Santa Sede, i temi riferibili alla situazione umanitaria e politica dell’Ucraina provocata dalla guerra in corso. Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno. Entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione".

Ho incontrato Papa Francesco. Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini. Ho parlato di decine di migliaia di bambini deportati. Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa. Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina. Perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l’aggressore. Ho anche parlato della nostra formula di pace come dell’unico metodo efficace per raggiungere una pace giusta", e il Papa "si è offerto di unirsi alla sua attuazione", spiega il presidente ucraino su Twitter il presidente ucraino dopo l’incontro in Vaticano.