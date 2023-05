Emergenza migranti, Geo Barents salva 300 persone vicino Malta

02 maggio 2023 a

La nave Geo Barents di Msf ha concluso un’operazione di salvataggio nel Mediterraneo centrale, nella zona Sar di competenza maltese. Tra i 300 migranti molte donne e bambini che viaggiavano su una barca di legno sovraffollata in pericolo segnalata in precedenza da Alarm Phone. Secondo quanto riferito da Msf, ci sono volute circa quattro ore per portare a termine questa operazione di soccorso ma ora i migranti sono tutti al sicuro a bordo della nave e sono assistiti dal team di Medici Senza Frontiere.

L’Ong internazionale Alarm Phone ha confermato che le autorità maltesi hanno ignorato un’altra chiamata per assistere un gruppo di migranti in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso maltese. Alarm Phone è stata allertata riguardo una piccola imbarcazione con 36 migranti a bordo e ha informato le autorità maltesi. L’Ong ha riferito che una nave mercantile era nella zona dei migranti ma è ripartita e ha accusato le autorità maltesi di non assistere i migranti in difficoltà.