Sardegna, romana precipita dal terrazzo dopo festa con gli amici

Giada Calanchini non ce l’ha fatta: la 22enne romana precipitata da un balcone a Bosa (Oristano) è morta all’ospedale San Francesco di Nuoro. La procura di Oristano ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio avvenuto verso l’una e trenta di notte nel centro di Bosa, sulla costa nordoccidentale della Sardegna. La giovane si trovava a casa del fidanzato, un 25enne del posto, quando è volta giù dal terzo piano.

Con la grande folla presente per la Bosa Beer Fest è stato immediato l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento a Nuoro ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Nella centrale palazzina di via del Ginnasio sono arrivati subito anche i carabinieri che hanno cominciato ad ascoltare il compagno della ragazza e la sua versione dei fatti. Per ora non trapela nessun elemento sulla dinamica.