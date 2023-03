Roma, bambino cade dal balcone del secondo piano a Centocelle

24 marzo 2023 a

Tragedia a Centocelle, a Roma, dove un bambino di 4 anni è caduto dal balcone del secondo piano. Ora bisognerà fare piena luce su quanto accaduto alla periferia della Capitale. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli dov'è tutt'ora ricoverato.

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dal balcone di casa in via dei Fiori, in zona Centocelle, a Roma. Secondo una dinamica ancora al vaglio degli agenti di polizia, il bimbo è volato giù dal secondo piano. Immediatamente soccorso è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso.