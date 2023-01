Mestre, si cala nudo dal terrazzo: la verità sull'uomo appeso al balcone

18 gennaio 2023 a

Nessuna scappatella. L'uomo immortalato completamente nudo su un balcone a Mestre, lo scorso 11 gennaio, faceva parte di una banda di ladri. Si stava calando da un edificio all’angolo tra via Trento e via Monte San Michele, nel tentativo di fuggire, quando è stato ripreso da un'automobilista che poi ha pubblicato il video diventato virale sui social.

In un primo momento si era pensato a una scappatella finita male ma secondo un testimone l’uomo nudo – riporta il sito web gazzettino.it –avrebbe fatto invece parte di una banda di ladri: "Nessuna storia romantica" ha raccontato. Il gruppo di furfanti avrebbe colpito anche un bed&breakfast chiuso, che si trova nelle vicinanze, ma una volta scoperti uno di loro, forse per far credere di essere fuori di sé, si è tolto tutti i vestiti ed è scappato dalla finestra iniziando a camminare lungo il cornicione. Il gruppo di banditi avrebbe già messo a segno diversi colpi a Mestre.